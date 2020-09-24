Başakşehir Düşüşe Geçer

Başakşehir maçı bu sezon için referans olacak maçlardan biriydi net galibiyet aldık. 0-2 temiz skor. Top rakipte iken 2. ve 3. bölgede sağlam duran ve yıllardır bir arada oynayan çok tecrübeli bir takım...Bu ligin son şampiyonu sonuçta.
Bu sezon +1 daha yaşlı bir takım oldular ve en önemlisi yıllardır istikrarlı bir şeklide maddi manevi yatırım yapılan bir takımdı. Şampiyonluk bu tip takımlarda finaldir,arkalarında büyük bir camia ve milyonlarca taraftar olmayan takımlarda bu hedefi sürdürmek çok zor.
Bu sezon CL turnuvasına direkt katılıyorlar ve maddi sıkıntı olmadığı için futbolcu satma ihtiyaçları yoktu ama İrfan,Visca gibi elit futbolcuları tekrar motive etmek kolay değil. Bu nedenle geçen sezon ulaşılan başarıyı tekrarlayacaklarını düşünmüyorum.
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