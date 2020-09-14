Taylan'da Dönüşüm Başarılı

Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Geçen sene zaman zaman farklı pozisyonlarda görev almıştım. Formayı giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum formamı. Bugün de takım olarak iyi ve istekli başladık. Önümüzde çok uzun bir maraton var. Bugün galibiyetle başlamak hem takım için hem de benim için oldukça mutluluk verici."
"Sezon başı antrenmanlarda Fatih hocamız beni bu bölgede denemişti. Hem Fatih hocamız hem yardımcı hocalarımız gerekli şeyleri bana söylüyorlardı. Bugün uygulamaya çalıştım. İlk defa Galatasaray formasıyla o bölgede tek oynadım. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hangi bölgede oynarsam oynayayım Galatasaray formasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. "
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