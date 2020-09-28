Sarıyı Severiz Ama Sadece Armada

"DERBİ ÖNCESİ HEYECANLA MAÇIN GİDİŞATI AYNI OLMADI"
"Derbi öncesi o heyecanla, o atmosferle maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun; ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama aynı zamanda oyuncu istikrarı da önemli. Arka arkaya oynanan maçlarda beklentilerimiz sadece aynı oyunumuzu tekrar etmek değil, aynı zamanda oyuncularımızın performans istikrarı da çok önemli. Maalesef bugün onu pek bulamadık. Bazen böyle oynarsınız, doğru taktikle golü bulursunuz. Bugün çok kez gole yaklaştık. Golü yapsak, oyunumuzu düzeltme, daha iyi oynama imkânımız olabilirdi; ama olmadı. Birçok kez gole yaklaştık ancak bulamadık."
"SARIYI SEVERİZ AMA SADECE GALATASARAY ARMASINDA"
"Arka arkaya maçlar belki bazen, ne kadar oyuncu değişimi yaparsak yapalım, 3-4 günde bir oynanan oyunlar yıpratabiliyor. Kendi sahamızda kazanmak isterdik. Olmayınca da yapacak bir şeyimiz yok. Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında."
"BİR GOL BİZİ YÜKSELTEBİLİRDİ"
"Pozisyona girmek memnun eder ama asıl istediğim oynadığımız oyunu biraz daha ileriye taşıyarak devam ettirmek. En kötü ihtimalle mevcut oynadığımız iyi oyunu, bildiğimiz iyi oyunun tekrarlanması. Oyunda istikrar kadar futbolcunun performansındaki istikrar da çok önemlidir. Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı, her zamanki ışığı göremedik. Bunu belki gol telafi ederdi, bizi yükseltebilirdi. Çok da müsait pozisyonlar yakaladık. İyi bakılırsa son pasları doğru verebilsek çok daha fazla artabilirdi pozisyon sayısı. Her kayıp bizim için üzüntü vericidir. O kadar çok maçımız var ki bunları kim bilir kaç kez konuşacağız. Ümit ederim çok az konuşuruz. O zaman zaten iyi gidiyoruz demektir. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız. Sonra Kasımpaşa'ya döneceğiz."
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