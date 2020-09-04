Oğulcan Çağlayan: Galatasaray sizi istiyorsa iki kere düşünmezsiniz..

Antrenmanlar çok yoğun tempoda gerçekleşiyor. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Çünkü bu sezon 21 takımla oynanacak ve bu yüzden çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu dönemde yaptığımız çalışmaların meyvesini ligler başladığı zaman sezon sonu içinde bulunduğumuz tüm kulvarlarda alacağımız kupalarla toplarız. Bu sezon tüm sezonlardan daha farklı şekilde ilerleyecek. Ama ben kadromuzun buna yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi inşallah aramıza katılacak arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz ve önümüzdeki karşılaşmalarda taraftarımızın desteğini arkamıza alarak, güzel sonuçlar alarak lige iyi bir giriş yapacağımızı düşünüyorum.

Sözleşmem biteceği için teklifler oldu başka kulüplerden. Ancak ben böyle şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Ben şu anda bu camianın bir parçasıyım. Çok mutlu ve gururluyum. Çocukluktan beri buraya gelmenin hayalini kuran bir Oğulcan Çağlayan, 17 yaşında bir girdi, çıktı kısa süre. Şimdi 24 yaşında burdayım. Ben sadece buraya konsantreyim. Çünkü olması gereken bu, ben futbolumla, futbolculuğumla gündeme gelmek istiyorum. Ben mutlu olduğum yerdeyim. Camiadan, Florya'dan, takım arkadaşlarımdan.. Fatih Hoca ile beraber çalışıyorum, bir futbolcu başka daha ne isteyebilir ki? Tüm şartlara sahibim. Eğer Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapılarından içeri girdiysen tüm özelliklerin belli bir seviyede ki o yüzden oradasın demektir. O antrenman tişörtünü giyiyorsun, o armayı taşıyorsun.. Birbirinden yetenekli futbolcular, hepsi birbirinden kaliteli ayaklar. Hepsi birbirinden etkileyici gerçekten. Benim için de çok büyük bir fırsat. İlk defa böyle kaliteli bir topluluğun içerisinde bulunuyorum. Bulunduğum her dakikadan da Galatasaray'da çok büyük keyif alıyorum.

Florya Metin Oktay Tesisleri gerçekten inanılmaz bir ambiyansa sahip. Bazen antrenman bittikten sonra saatlerce orada durup, o havayı soluyoruz, sohbet ediyoruz. 4 gün önce antrenmandan sonra havuzda Arda Ağabey, Taylan ve ben otururken, Arda Ağabey, "Burayı çok seviyorum" dedi. Gerçekten Florya'nın çok güzel bir ortamı, bir ambiyansı var. Ne mutlu ki bize de bizler de oranın içerisinde bulunuyoruz.