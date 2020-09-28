Arda'dan Açıklamalar

"ALPASLAN ABİYE GANİ GANİ RAHMET DİLİYORUM"
"Alpaslan Dikmen'e, sevgili Galatasaraylı Alpaslan abiye gani gani rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sevdiğimiz Galatasaraylıydı. Galatasaray değerlerini taşıyan birisiydi."
"KAPTAN OLARAK FENERBAHÇE DERBİSİNE ÇIKMAK ÖNEMLİ"
"Galatasaray formasını giydiğim her an benim için çok değerli. Çok heyecanlanıyorum. Anlatılmayacak duygular. Bir Galatasaraylı için Galatasaray kaptanı olarak Fenerbahçe derbisine çıkmak çok önemli. Bu mutluluğu yaşamaya çalışıyorum gelimden geldiği kadarıyla. Maçtan önce bizim çok iyi olduğumuza yönelik ve Fenerbahçe'nin iyi olmadığına yönelik beklenti oyunu yorumlamamızı daha iyi açıklar. Aslında öyle değildir durumlar. Biz gayet iyi durumdaydık, ama Fenerbahçe de gayet iyi bir takım. Biz takım olarak oynamaya çalışıp, Fenerbahçe durdurmaya çalışacak gibi hissettirilince böyle bir durum çıktı."
"DAHA GÜZEL BİR FUTBOL İZLETTİRMEK İSTERDİK"
"Önemli futbolcular ve büyük oyuncular vardı iki tarafta da. Bu zeminler futbolcuları büyük ölçüde etkiliyor. Pasın kalitesinin, şiddetini yüzde 50 yüzde 60 oranında etkiliyor. Biz oyunumuzdan vazgeçmemeye, pas oyunuyla devam etmeye çalıştık. Zaman zaman çıkarken hatalar yaptık. Fenerbahçe zaman zaman duran toplardan gelmeye çalışsa da sanırım net pozisyonları yoktu. Daha net pozisyona giren taraftık. Maçı hakkının beraberlik olduğu bir derbi oldu. Bu kadar milyonlarca insana daha güzel bir futbol izlettirmek isterdik. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştıkça zevkten çok skor çıkıyor ortaya."
"FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPARSAM 120 DAKİKA OYNARIM"
"Sosyal medyada, Instagram'da Twitter'da insanların görsel anlamda istediklerini yapmaya çalışırsan 60 dakikalık fizik kalitem yok. Futbolun doğrularını yapmaya çalışırsam 120 dakika yapabilirim. Galatasaray takımı için oynuyorum. Hocamın direktifleri benim için önemli. Artık 20 yaşındaki gibi taç çizgisinin kenarında bekleyip takım savunmasına yardım etmeden oynayamam. Takım için, takım arkadaşlarım için, onları daha ileriye taşımak için buradayım. Fatih hocamın yıllar içinde futbola nasıl ayak uydurduğunu, nasıl kendini geliştirdiğini görüyorum. Ona yardımcı olabilmek için, takım arkadaşlarımla aradaki bağı kurabilmek için elimden geleni yapıyorum. Derbiyi bugün için kazanamadı. Galatasaraylılar üzülmüş olabilirler.Kafalarını yukarıya kaldırsınlar. Bu takım çok iyi bir takım. İnanıyorum ki takımımız sezon sonunda bütün kupalarda sonuna kadar gidecektir.Ligde de şampiyonluğu kazanacaktır. Bugün hala ligin tepesindeyiz. Morallerini yüksek tutsunlar. İyi durumdayız."
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