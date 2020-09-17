UEFA'nın Kralı Falcao

Kolombiyalı oyuncu bu sezon "turnuvada mücadele eden aktif futbolcular" arasında UEFA Avrupa Ligi tarihinin en golcü ismi ünvanını elinde bulunduruyor!
Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı ancak sakatlıklar nedeniyle istenilen verimi alamadığı Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao bu sezona etkili bir giriş yaptı. Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep FK karşısında attığı iki golle galibiyette başrol oynayan El Tigre, yarın başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde de özel bir yere sahip.. Kariyerinde daha önce Porto ve Atletico Madrid formalarıyla bu kupayı 2 kez kazanan Kolombiyalı yıldız forvet, turnuva tarihinde attığı 31 golle de turnuvanın en golcü 3. oyuncusu olarak bulunuyor.
Turnuva tarihinin en golcü ismi olan 40 gollü İsveçli efsane oyuncu Henrik Larsson yaklaşık 10 sene evvel aktif futbol yaşantısına nokta koyarken, ikinci sırada bulunan 34 gollü Hollandalı forvet Klas-Jan Huntelaar aktif futbol hayatını Ajax'ta sürdürmeye devam ediyor. Radamel Falcao ise turnuva tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında 3.sırada yer alırken, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek isimler arasında bu alanda ilk sırada bulunuyor. Falcao bu sezon Galatasaray forması altında başarılı bir turnuva geçirmesi ve 9 gol atması halinde UEFA Avrupa Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olma başarısını gösterecek.
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