28 Eylül 2020 Pazartesi

Bekler Çok Önemli


 FB'nin ceza sahasına daha fazla top göndermesinin nedeni Gökhan ve Caner'in o bölgeye yaptığı etkili paslar. Saracchi'nin yokluğunu çok hissettik. Omar'da o anlamda gününde değildi.

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