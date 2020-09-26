26 Eylül 2020 Cumartesi

Totem Reis Sensiz Olmaz


Yarın oynanacak GS-FB derbisi öncesi tek eksik var ! Hayır Saracchi değil. Maça yaklaşık 24 saat kaldı Hıncal Uluç henüz ''FB bu maçta GS'yi ezer, öyle bir yener ki 6-0 unutulur '' demedi... Haydi Totem reis bu taraftar seni bekliyor.

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