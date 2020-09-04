Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da

Kerem Aktürkoğlu: ''Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum.''
'Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim.''
"Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz."
'Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum.''
2020-2021: 850 bin TL
2021-2022: 900 bin TL
2022-2023: 950 bin TL
2023-2024: 950 bin TL
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