20 Maç Sonra Deplasman Galibiyeti

Neftçi Bakü karşısında sahadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray adını bir üst tura yazdırırken, uzun süren Avrupa Kupaları'nda galibiyet hasretini de sonlandırdı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda rakibi karşısında Avrupa'daki turnuvalarda 100.galibiyetini elde eden Sarı-Kırmızılılar, yaklaşık 7 yıllık galibiyet hasretine de noktayı koydu.
Avrupa Kupaları'nda son olarak 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Alman temsilcisi Schalke 04 karşısında deplasmanda 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrılan Galatasaray, bu maçın ardından devam eden süreçte oynadığı 20 deplasman maçında galibiyete hasret kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri bu süreçte 16 mağlubiyet - 4 beraberlikle sahadan ayrılırken, Neftçi Bakü karşısında alınan 3-1'lik galibiyet bu hasrete de son vermesini sağladı.
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