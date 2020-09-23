23 Eylül 2020 Çarşamba

Terim Farkıyla Taylan


Çok uzun yıllar önce Abdullah Ercan'ı transfer edemeyince ''Bizde kendi Abdullah'ımızı yaratırız'' diyerek sahneye Hakan Ünsal'ı süren Fatih Terim,bu kez Okay Yokuşlu transferi olmayınca Taylan'dan Okay yarattı. Teknik direktör dokunuşu tam da budur.
 

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