Terim Farkıyla Taylan

Çok uzun yıllar önce Abdullah Ercan'ı transfer edemeyince ''Bizde kendi Abdullah'ımızı yaratırız'' diyerek sahneye Hakan Ünsal'ı süren Fatih Terim,bu kez Okay Yokuşlu transferi olmayınca Taylan'dan Okay yarattı. Teknik direktör dokunuşu tam da budur.
Biraz da bu yüzden sol tarafa hızlı bir kanat profili bakılmamalı - Başakşehir maçındaki pas bağlantıları bu şekilde. Öncelikle söylenecek şey, takım bağlantılarının birbirinden uzak ve kopuk olmaması. Geçen sezonki kötü...
1 saat önce
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