14 Eylül 2020 Pazartesi

Arda İyi Başladı


 Arda Turan'ın ilk resmi maç performansı:

Küçük mavi elmas
 Süre: 66 dakika.
Küçük mavi elmas
 İkili Mücadele: 9/11
Küçük mavi elmas
 Top Kapma: 2
Küçük mavi elmas
 Pas İsabet: %84
Küçük mavi elmas
 Şut: 0/1
Küçük mavi elmas
 Şut Pası: 3
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
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