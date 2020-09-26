26 Eylül 2020 Cumartesi

Kuzeyin Kralı Bundesliga'da


 Kiralık geldi, 33 gol attı, üstüne 10 milyon euro kazandırıp gitti.

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