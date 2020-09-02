Zlatan & Hakan Ç.

Zlatan Ibrahimovic: "Hakan Çalhanoğlu ile ilk tanıştığımda ona, Milan'da 10 numaranın büyük ayrıcalık olduğunu ve müthiş oynamak zorunda olduğunu söyledim. Durmamalı, kendinden hiçbir zaman memnun kalmamalı. Umarım böyle devam eder, daha iyisini yapabileceğini de biliyorum.
Rus basınından flaş iddia! - *Galatasaray'ın* transfer gündeminin ilk sırasında merkez orta sahaya yapılacak takviyeler yer alırken, bir çok oyuncunun adı gündeme geldi. *Mario Lemina...
34 dakika önce
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