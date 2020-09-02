2 Eylül 2020 Çarşamba

Zlatan & Hakan Ç.


Zlatan Ibrahimovic: "Hakan Çalhanoğlu ile ilk tanıştığımda ona, Milan'da 10 numaranın büyük ayrıcalık olduğunu ve müthiş oynamak zorunda olduğunu söyledim. Durmamalı, kendinden hiçbir zaman memnun kalmamalı. Umarım böyle devam eder, daha iyisini yapabileceğini de biliyorum.
 

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