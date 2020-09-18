Terim : İyi Ki Galatasaray Var

Oyunun kontrolü sürekli bizde olduğu için özellikle de ilk yarıda rakibi oynatmayıp, pozisyon üzerine pozisyon bulunca rahatlık olabilir, hafta sonundaki maçı düşünmüş olabilirler ama ben memnunum oyuncularımdan. Bir defa iyi mücadele etiler. Bol pozisyon bulduk, bir tane ölü toptan gol yedik. Turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koydular. 4 kişinin dinlenmesini, 3 de değişiklikle 7 kişi, yüzde 70 eder, bazılarının oynama ihtiyacı var Luyindama gibi, onun kalmasını istedik ve Marcao ile Saracchi'yi de devam ettirdik. 6-7 oyuncumuz dinlenmiş oldu. Bunu zaman zaman yapmak zorundayız. Doğru rotasyon önemli, bugün doğru oldu. Diğer arkadaşlarımızı da görmüş olduk. Mesela bugün turu geçip evimize gitmekti. Kazasız belasız bir maç da oldu Allah'a şükür. Maç bitti, sabaha karşı İstanbul'a varacağız, hemen bir antrenman yapıp, Cumartesi kampa gireceğiz ve sonra Pazar maç yapacağız.
Hiç kolay değil bu.Başka bir netice olsaydı sürpriz olurdu, bizim yenmemiz sürpriz değil ama karşımızda dişli bir rakip bulduk. Başarılar diliyorum Neftçi'nin komandolarına.Azerbaycan'ın misafirperverliğine teşekkür ediyorum, bizi her geldiğimizde en iyi şekilde ağırlıyorlar. Kardeş Azerbaycan'dan, kardeşçe ayrılıyoruz. Onlar bizim canlarımız, kardeşlerimiz, her şey için teşekkür ederiz.
İYİ Kİ GALATASARAY VAR!
500. maça çıktım teknik direktör olarak. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor, ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. İyi ki hayatımda Galatasaray var, yapacağım en kısa tanım bu olur.
2. yarıda yediğimiz gol bizi uyandırmış olabilir. Önemli olan şu, oyun anlayışımızı yansıttığımız mücadele için, bizim bu uzun yolda birlikte oynama kültürünü kazanmak öncelikli amacımız. Bizim için bu çok önemli. Girenin, çıkanın fark etmemesi için hangi anlayışla, hangi düzenle ne yapmak istiyoruz, bunu herkesin öğrenmesi başarılarımızda çok önemli rol oynayacak. Oyunun her döneminde buna dönüş yapıldı, goller de bizi uyandırdı, eski halimize döndürdü. Oynama kültürünü beraberce geliştirmemiz ve bu alışkanlığı sürdürmemiz lazım.
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