Adam Bu İşin Vakko'su

2011-2014 yılları arasında Galatasaray’da çalışan Piri’nin gelmesiyle beraber takımın fiziksel olarak ligin başında bu seviyede olması dikkat çekti. Bu noktada özellikle ön tarafta yer alan isimlerin durumu merak ediliyordu. Feghouli, Arda Turan, Falcao gibi tecrübeli ve aynı zamanda ağır olmakla eleştirilen isimlerin tempolu oyunu yüzleri güldürdü.
Emre Kılınç’ın çabukluğu ön taraftaki tempolu oyunda etkili olurken, Belhanda ve Taylan enerjileri ile dikkat çekti. Galatasaray’ın bu hızlı ve tempolu oyununda her iki bekinin etkisi de kendini gösterdi. Yeni transferler Omar Elabdellaoui ile Saracchi’nin çalışkanlığı takımın diri gözükmesinde etkili oldu. Takımdaki bireysel performansların iyi seviyede olmasında başrolün Scott Piri’de olduğuna vurgu yapılıyor.
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