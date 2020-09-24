Artık Yıldız Futbolcu Hayal

Dolar 7,5 ve Euro 9 TL olduğu ortamda bırak transferi hayat kolay değil. Avrupa transfer piyasası son 5 yılda resmen uçtu ve Türkiye ligi ile ekonomik anlamda uçurum oluştu. Artık bu ülkeye Sneijder,Hagi,Drogba,Alex,PVH,Anelka,Q7,Guti vb. yıldızları getirmek imkansıza yakın.
Hoca niye konuşmuyor diyorduk ya, nedeni zamanının gelmemesiydi - Fatih Hoca'nın maç önü açıklamalarında önemli satır başları var. Hoca niye konuşmuyor diyorduk ya, bunun öncelikli nedeni zamanının gelmemesiydi. Sezon ...
4 saat önce
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