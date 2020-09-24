24 Eylül 2020 Perşembe

Artık Yıldız Futbolcu Hayal


 

Dolar 7,5 ve Euro 9 TL olduğu ortamda bırak transferi hayat kolay değil. Avrupa transfer piyasası son 5 yılda resmen uçtu ve Türkiye ligi ile ekonomik anlamda uçurum oluştu. Artık bu ülkeye Sneijder,Hagi,Drogba,Alex,PVH,Anelka,Q7,Guti vb. yıldızları getirmek imkansıza yakın.

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