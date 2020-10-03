3 Ekim 2020 Cumartesi

Hagi'den Mesaj


 Ianis Hagi: "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımımın Avrupa Ligi'nde yola devam etmesine yardım ettiğim için mutluyum."

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 