Fizik Kalite Yükseldi

Geçen sezon 60. dk dan sonra takımın fizik gücü düşüyor ve puan kaybediyorduk hatta 2-0 dan 2-2 olmuş son 10 dk puan vermiştik. Böyle 3-4 maç var en az benim hatırladığım. Bu sezon Scot Piri etkisi ile 60. dk dan sonra resmen vites yükselttik bazı maçlarda.
Marcao'yu peşkeş çeker gibi, her fırsatta paraya ihtiyacımız var demeyin - Fatih Hoca'nın, Marcao'nun satılmasını net şekilde istemediği her açıklaması sonrası tekrar ortaya çıkıyor. Yazılan rakamların düşük olduğuna da değindi...
1 saat önce
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