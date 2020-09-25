25 Eylül 2020 Cuma

Fizik Kalite Yükseldi


 Geçen sezon 60. dk dan sonra takımın fizik gücü düşüyor ve puan kaybediyorduk hatta 2-0 dan 2-2 olmuş son 10 dk puan vermiştik. Böyle 3-4 maç var en az benim hatırladığım. Bu sezon Scot Piri etkisi ile 60. dk dan sonra resmen vites yükselttik bazı maçlarda.


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