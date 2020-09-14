Galatasaray 3-1 Kazandı

Galatasaray maça ilk Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Falcao onbiriyle başladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Cimbom, 8. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi. İyi oyununu sürdüren Galatasaray , 28. dakikada Falcao'nun asistinde Emre Kılınç ile farkı 2'ye çıkardı. Tempolu oyununu sürdüren Fatih Terim'in öğrencileri 40. dakikada Feghouli'nin asistinde Falcao'nun ayağından bir gol daha buldu ve skoru 3-0 yaptı. İlk yarıda başka gol olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 3-0 önde girdi.
İkinci yarıya 2 değişiklik ile başlayan Gaziantep, 53'te Andre'nin sert vuruşunda skoru 3-1'e getirdi. 66. dakikada Galatasaray'da Arda Turan, Feghouli ve Luyindama çıktı, Babel, Ömer ve Donk oyuna girdi. Galatasaray'ın kontrolünde geçen maçta başka gol olmadı ve Cimbom sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray lige 3 puanla başladı.
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