En Büyük Kazanç Emre

Sahada birbiri için mücadele eden bir takım vardı. 3 maçtır kazanıyoruz. Kazanan bir takım haline geliyoruz. İkinci yarı biraz geri çekildik ancak skor elde etmiştik. Oyun bizim kontrolümüz altındaydı. Her zaman daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. (Uyum konusu) Bunu yaratan faktör hocamız, takım arkadaşlarımız, Arda ağabey. Beni takım, hemen içlerine kabul etti. Çok büyük yardımları oldu. Yeni transferler yıllardır bu takımdaymış gibi. Birbirimize yardım ediyoruz. Bunu ortaya koyduğumuzda saha içinde uyum sorunu olmuyor. Çok mevki değiştiriyorum. Benim için sorun değil. Önemli olan kazanmak, takıma katkı sağlamak. Dışarıdan izleyenler ve hocamız katkı sağladığımı düşünüyorsa ne mutlu bana..
Biraz da bu yüzden sol tarafa hızlı bir kanat profili bakılmamalı - Başakşehir maçındaki pas bağlantıları bu şekilde. Öncelikle söylenecek şey, takım bağlantılarının birbirinden uzak ve kopuk olmaması. Geçen sezonki kötü...
1 saat önce
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