19 Eylül 2020 Cumartesi

Çağlar Ve Cengiz Tekrar Buluştu


 2012’de Bucaspor altyapısından Altınordu’ya birlikte transfer olan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, İzmir’den ayrıldıktan 1593 gün sonra bu kez Leicester City'de buluştu.

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