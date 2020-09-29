Oyunu Hızlandırmak Gerek

Bu sezon ortalama 50-60 maç yapılacak diyoruz. Rotasyon yaparken ya da maç içinde oyuncu değiştirirken Arda çıksın Babel girsin çok mantıklı çözüm değil. Dediğim gibi Bruma-Onyekuru tarzı genç hızlı,kanat oyuncusu gerek. İleri dörtlü 60 maç kaldıramaz.
Falcao 34,Arda 33,Feghouli 31 ve Belhanda 30 yaşında... Satmadan alamıyorsun malum para yok o zaman Terim yine şapkadan tavşan çıkarıp mevcut kadrodan çözüm bulmaya çalışacak. Oğulcan-Kerem-Sekidika gibi alternatifler var.
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