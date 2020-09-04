4 Eylül 2020 Cuma

Güzel Forma


Ben bu seneki parçalı formayı beğenenlerdenim. Ancak kesinlikle kırmızı değil beyaz şort ile giyilmesi gerekiyor. Kırmızı ya da siyah şort ile kombin yapınca formayı göstermiyor bana göre.

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