Aslan Turu Geçti

Diagne bu haliyle Falcao'nun performansını da yukarı çekiyor. Bu sezon özel çünkü sadece lig maçı sayısı 40 ! Avrupa ve Türkiye kupası ile sezon 60 maç civarı...Herkes hazır olmalı...
Ömer Bayram sol iç ve sol bek için görev adamı. Taylan'da müthiş gelişme var. Emre Kılınç en iyi Türk kanat futbolcusu şu anda. Etobo geldi,Donk Joker,Linnes Joker. Babel'den beklentim sıfır ama o sözleşme ile kimse talip olmaz bile.
Saracchi ilk geldiği döneme göre daha dengeli oynuyor ve gelişim var. Keşke sözleşmesinde satın alma opsiyonu olsaydı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme