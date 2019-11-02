2 Kasım 2019 Cumartesi

Hakan Ç. Ve Efsaneler


Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 100 maça çıktığı için iki eski efsane, iki yeni direktörden kutlama. #Maldini #Boban #Calhanoglu.
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