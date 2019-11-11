7 Kasım 2019 Perşembe

11'i Hak Eden Tek Adam


Yaklaşık 35 yıldır Galatasaray maçı izliyorum...İlk 11'de oynamayı hak eden tek futbolcu Muslera...Bunu ne futbol ,ne aklı, ne mantıkla açıklamam mümkün değil.
Ortayı Yapan zaman:
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