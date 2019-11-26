26 Kasım 2019 Salı

Gomis Yeniden Gol Kralı


Asya şampiyonlar ligi finalinde Al Hilal ile 1 gol atan Gomis toplam 12 golle turnuvanın gol kralı oldu ve en değerli futbolcusu seçildi.
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