4 Kasım 2019 Pazartesi

Onyekuru & Terim


Onyekuru, Fatih Terim'in sesini duyar gibi sanki... '' Gel çabuk, çağırmazdım acil olmasa'' der gibi..
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