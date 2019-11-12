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Hagi'nin Özlemi
Gheorghe Hagi: "Galatasaray’da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye’de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA Kupası'nı kazandık. Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır."
"Türkiye'de kendimizi çok iyi hissediyorduk, ailemle uyum sağlamıştık. Tahmin ediyorum bu iyi futbol oynamama da yansıdı. Yani kendimi iyi hissettiğim için çok iyi oynadım. Dürüst olmak gerekirse oradaki günlerimi özlüyorum."
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