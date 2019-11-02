ASY Arena 41 Maç

Arena'da yenilmezlik serisi 41 maça çıktı...Sonuçta bir istatistik ve bitecek elbette...Ancak şampiyonluk yolu evinde 17/17 ya da 17/16 gibi galibiyet serilerinden geçiyor. Deplasmanda maç kazanmak bu ligde gerçekten zor hale geldi. 14 yerli kuralından sonra 7-8 tane uygun ücretli ama iyi yabancı transfer eden Anadolu takımları artık çok iyi takımlar kuruyor. Alanyaspor-Malatyaspor-Sivasspor iyi örnekler.
Galatasaray özelinde deplasmanda zaten arızalı olan oyun bu sezon Arena'da da bozuldu. Baskın,çok pozisyona giren,erken gol buldu mu maçı koparan takım gitti zor kazanan rakibi hem oyun hem de skor olarak maça ortak eden bir Galatasaray var maalesef.
10 hafta bitti düzelmesini bekliyoruz, hayırlısı bakalım.
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