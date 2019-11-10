18 Kasım 2019 Pazartesi

10'lar Brezilya


Her daim Brezilya demek güzel futbol demek.. Neymar-Ronaldinho-Rivaldo ve Kaka bu akımın birer temsilcisi olarak dünya futbolunda sahne aldılar.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 