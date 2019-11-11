Gaziantep SK : 0 - Galatasaray : 2

0-6 hezimetten sonra direkt böyle bir deplasmandan net bir galibiyetle dönmek önemli...Değişen 11 ve oyun kurgusu, gamsız bazı topçuların sahada olmaması skora etki etti.
Bekler bu kadar sorunlu iken bu takım 4-4-2 ya da 4-3-3 oynamamalı... 3-5-2 ya da 3-4-3 daha mantıklı duruyor.
Daha az pozisyon veriyoruz ve skoru ele alınca rakibi maça ortak etmiyoruz çoğu zaman. Ömer orta sahada istikrarlı, Emre bekte hücum anlamında katkı verdi. Andone sakatlığı çok zamansız ve can sıkıcı. Feghouli biraz oynayınca hemen fark yaratıyor.
Artık zorlu bir fisktür var... Başakşehir-Trabzonspor-Alanyaspor maçlarından sonra zirveye yakın kalırsak önümüz açılır.
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