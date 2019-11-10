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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
18 Kasım 2019 Pazartesi
10'lar Arjantin
Bir dönem her çıkan yetenekli Arjantinliye 10 numara verilip Yeni Maradona denirdi...Aimar-Roman-Aguero ve tabii ki Messi.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Kasım 18, 2019
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