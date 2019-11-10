18 Kasım 2019 Pazartesi

10'lar Arjantin


Bir dönem her çıkan yetenekli Arjantinliye 10 numara verilip Yeni Maradona denirdi...Aimar-Roman-Aguero ve tabii ki Messi.
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