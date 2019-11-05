12 Kasım 2019 Salı

5 Büyük Lig ve Süper Ligden İlginç Bilgiler


Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’deki toplam 116 takımın bu sezon lig maçlarında sahadaki yaş ortalamaları: En yaşlı beş takım:
🇹🇷
Ankaragücü: 31.3
🇹🇷
Göztepe: 30.6
🇹🇷
Başakşehir: 30.0
🇪🇸
Eibar: 30.0
🇹🇷
Alanyaspor: 29.9
Kendi liginde lider takımların yaş ortalamaları:
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Liverpool: 27.3
🇪🇸
Barcelona: 27.2
🇩🇪
M’Gladbach: 26.1
🇮🇹
Juventus: 29.4
🇫🇷
PSG: 27.5
🇹🇷
Sivasspor: 29.1
Dört büyüklerin sahadaki yaş ortalamaları:
🔸
Galatasaray: 29.5
🔸
Beşiktaş: 29.0
🔸
Fenerbahçe: 28.4
🔸
Trabzonspor: 27.2

 En genç beş takım:
🇫🇷
Nice: 24.1
🇫🇷
Lille: 24.3
🇮🇹
Milan: 24.5
🇫🇷
Lyon: 24.7
🇩🇪
RB Leipzig: 24.8
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