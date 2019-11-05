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5 Büyük Lig ve Süper Ligden İlginç Bilgiler
Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’deki toplam 116 takımın bu sezon lig maçlarında sahadaki yaş ortalamaları:
En yaşlı beş takım:
Ankaragücü: 31.3
Göztepe: 30.6
Başakşehir: 30.0
Eibar: 30.0
Alanyaspor: 29.9
Kendi liginde lider takımların yaş ortalamaları:
Liverpool: 27.3
Barcelona: 27.2
M’Gladbach: 26.1
Juventus: 29.4
PSG: 27.5
Sivasspor: 29.1
Dört büyüklerin sahadaki yaş ortalamaları:
Galatasaray: 29.5
Beşiktaş: 29.0
Fenerbahçe: 28.4
Trabzonspor: 27.2
En genç beş takım:
Nice: 24.1
Lille: 24.3
Milan: 24.5
Lyon: 24.7
RB Leipzig: 24.8
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