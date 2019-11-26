26 Kasım 2019 Salı

İngiltere'nin Yılmaz Vural'ı


Sam Allardyce: "Premier League'de iş bulmak isteyen bir İngilizseniz, isminizi yabancı bir isimle değiştirmeniz gerekli. Soyadım 'Allardicio' olsaydı Manchester United'ı çalıştırabilirdim."
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