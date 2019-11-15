15 Kasım 2019 Cuma

Arena'ya Yakışan Final


Eleme grubu yolculuğumuzun evimizdeki son maçı ASY Arena'da oynandı ve son Andorra maçı öncesi finalleri garantiledik.
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