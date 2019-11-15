15 Kasım 2019 Cuma

Türkiye : 0 - İzlanda : 0


İstediğimiz puanı aldık ve turnuvaya katılıyoruz. Bu maç özelinde teknik taktik analize gerek yok... Son maç Andorra'yı da yenip Haziran ayını bekleyeceğiz.
Emeği geçen herkese başta sahaya çıkıp mücadele eden futbolculara tebrikler.
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