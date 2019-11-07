Doymuşluk Var Bu Kesin

Kadro kimyası, kadro mühendisliği falan diyoruz ama öyle süslü ifadelere gerek yok. Şu çok net...Yaş ortalaması yüksek, kariyerli,geçmişi kupa ve şampiyonluklar dolu futbolcu grubumuz var.
Hepsi akıllı mevcut durumla CL'de üst turlara çıkacak güç olmadığını biliyorlar ve lig şampiyonluğu üstüne CL'de 6 maç onlara yetiyor.
Ne taraftar kadar üzülmelerini bekliyorum ne de gece uykularının kaçmasını... Ancak sahada yürüyen gamsız topçu görmek istemiyorum.
FFP nedeniyle bonservisi olmayan transferlere yöneldik eyvallah ama artık bu sezon ortası ya da sonu Mariano-Belhanda-Nagatomo ve hatta Feghouli ile yollar ayrılmalı. Geçmiş 2 şampiyonlukta emekleri çok karşılığınıda hem kupa hem para olarak aldılar... Artık Yeter !
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