Taraftarın Gücü

Bir takımın zirve yarışında her anlamda taraftar gücü olmadan başarı olması artık günümüzde mümkün değil. Her anlamda derken ifade etmek istediğim sadece tribün desteği değil sosyal medya vb mecralarda da güçlü olmak.
Ama bugün yazı konum tribün desteği...Yeni nesil modern stadlar sonrası artık tribüne gelen cefakar taraftar mı yoksa iyi hizmet isteyen müşteri seyirci mi güncel tartışma konusu malum.
Değişimin ve gelişimin önünde durmak mümkün değilse o zaman kulüplerde buna ayak uyduracak elbette.
52.000 kişilik ASY Arena'da yaklaşık 40.000 kombine satıldı. 12.000 bilet ise maç maç satışa çıkıyor. Burada değinmek istediğim konu kombinesi olan taraftarın tutumu. Maç seçen ,gün seçen ,hava durumuna göre maça gelen kişiler var. Kulübün bu konuda bazı kuralları olması gerekiyor bence. Lig+CL+kupa yaklaşık 25 maç evinde oynuyor Galatasaray...3 maç üst üste tribüne gelmeyen ve biletini devretmeyen taraftarın gelecek sezon kombine alırken önceliği olmaması ve ilave indirim hakkı bulunmaması gibi mesela...Sadece derbilere ve CL maçlarına gelirim diyen taraftar görünümlü seyircinin kombine iptali ve kalan maç bedeli iadesi de olabilir.
Son iki şampiyonlukta özellikle iç saha maçlarındaki taraftar gücü ve inancı GS şampiyonluğunda çok çok önemli bir katkıydı...Bunu devam ettirmek gerekiyor.
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