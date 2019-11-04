4 Kasım 2019 Pazartesi

Yabancı Sınırı Mı Dediniz



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Everton 1-1 Tottenham (Cenk Tosun gol)
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C Palace 0-2 Leicester (Çağlar Söyüncü gol)
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Augsburg 2-3 Schalke (Ozan Kabak gol)
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Valladolid 3-0 Mallorca (Enes Ünal gol)
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Marsilya 2-1 Lille (Yusuf Yazıcı asist)
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Düsseldorf 2-0 Köln ( Kaan Ayhan asist)
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