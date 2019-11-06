6 Kasım 2019 Çarşamba

Haaland Şov Devam Ediyor


Kariyerinin ilk dört Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atanlar: [7] Erling Braut Haaland

[5] Thierry Henry [5] Ivan Klasnic [5] Diego Costa [5] Didier Drogba
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 