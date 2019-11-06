6 Kasım 2019 Çarşamba

Bir Zamanlar A. Madrid


Kun Aguero ve Diego Forlan... Çok klas adamlar öyle böyle değil. Bu  A.Madrid'in her daim top class golcü forvet bulma becerisine şapka çıkarıyorum.
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