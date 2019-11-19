6 Kasım 2019 Çarşamba

19 Yaşında 90 Milyon Euro


Norveçli genç golcü Haaland 2000 doğumlu, 1.94 boyunda ve CL'de 4 maçta 7 gol attı şimdiden... Transfer dönemi Avrupa'nın büyük takımları onunla ilgilenecek elbet..
Kulübü kapıyı 90 milyon euro dan açacak haberiniz olsun.
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