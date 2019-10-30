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Messi & Ronaldo & Ronaldinho
Ronaldo Nazario bir fenomendi. Gördüğüm en iyi golcü oydu. Oynadığı oyun gerçekten etkileyiciydi."
"Barcelona'dan ayrılmak istemiyorum, buradan uzak bir hayatı düşünemiyorum. Arjantin'de Newell's formasıyla oynama hayalim var ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Bir ailem var ve onlar kendi arzularımdan önce geliyorlar."
"16-17 yaşlarındayken Ronaldinho bana çok yardımcı oldu. Bana rehber oldu, rahat hissetmemi sağladı. Sahaya çıktığım her an bir gözümle onu arıyordum ama birlikte çok fazla oynayamadık. Onunla daha fazla oynayabilmiş olmayı isterdim."
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