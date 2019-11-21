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One Man Show
Sizce Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmek Tottenham kadrosunu etkiledi mi' sorusuna Jose Mourinho: "Bilmiyorum çünkü daha önce hiç Şampiyonlar Ligi finali kaybetmedim."
"Bu sezon Premier League'i kazanamayız. Gelecek sezon için ise kazanacağız diyemem ancak kazanabiliriz."
4 yıl önce Chelsea'deyken Tottenham'a gelir miydiniz sorusuna 'Asla. Chelsea taraftarlarını çok seviyorum.' demiştiniz. Ne değişti?" sorusuna Mourinho: "Evet ama o kovulmadan önceydi."
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