Galatasaray 1 - Brugge 1

Avrupa'da devam etmek için kazanmanın şart olduğu maçtı ancak 90+ da maalesef berabere bitti.
Oyuna çok coşkuşu başladı ve golü erken buldu Galatasaray. Genelde kontratak oynayan Brugge'ün oyun planı değişti elbette. Çok genç ve dinamik bir takım Brugge. Adeta bir proje takımı. Genç al,parlat ve sat...18-23 yaş arası oyuncuları ile Galatasaray'a göre çok daha hızlı ve tempolu oynuyorlar.
Bu tip maçlarda 1-0 iken 2. golü atmazsan risk fena halde var. Korkulan uzatmalarda oldu.
Fizik olarak 60 dk dan sonra düşeceğimiz belliydi. Ömer yorulup çıkana kadar çok iyidi. Adem müthiş top tuttu, gol dışında rakiplerle çok iyi mücadele etti.
Lemina olağanüstü futbol oynadı. En çok ona üzüldüm maç 1-1 bitince.
Selçuk ve Emre Mor ayrı yazı konusu olacak kadar kötüler.
Bu kadar sakat futbolcu varken lige dönmek hayırlısı diyelim.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder