11 Kasım 2019 Pazartesi

Gallardo Avrupa Yolunda


İsmi Barcelona ile de anılan Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo’nun Alman devi Bayern Münih’in gündeminde olduğu söyleniyor.
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