Skordan Önce Futbol Rezalet

Daha 2 hafta önce Bayern Münih hem de deplasmanda Tottenham'ı 7-2 yendi ya da 2013 yılında Galatasaray yine Real Madrid'e 6-1 yenildi...Futbolda bu da var... Ancak daha fazla can sıkan 90 dk lık maçın 1 dk bile futbol oynamadı Galatasaray. Bu kadar rezalet olup sahada gezinince 1-0 , 6-0 , 10-0 fark etmiyor benim gözümde...
Real Madrid deplasmanında henüz 15 dk bitmeden 3-0 olmuş maçın teknik taktik analizi konuşulmaz, ona girmeyeceğim.
Bu maç özelinde olmayan sezon başından beri devam eden sıkıntıları var sahadaki takımın. Transfer hataları, yanlış kadro mühendisliği,ısrar edilen futbolcular,sahada yürüyen evet yürüyen gamsız topçular var maalesef.
Terim'e bu maçın ilk 11'i üzerinden vurmak anlamsız...Takımda zaten Muslera dışında 11 oynamayı hak eden 1 (yazı ile bir ) futbolcu bile yok. Kim olsa bu maça kağıt üstünde bu 11 ile başlardı. Belki Babel yerine Donk ile başlayıp üçlü savunma olabilirdi. Ama CL arenası öyle Ömer, Süleyman,Atalay.Yunus romantikliği yapılacak yer değil. Daha kafanı kaldırmadan üç oldu maç...
Tamam CL'de Real- PSG- M.City-Bayern Münih gibi takımlar ile kapanması mümkün olmayan bütçe ve kaliteli kadro farkı var ama Atalanta-Zenit-Slavia Prag kadar mücadele eden bir takımı hak ediyor bu taraftar. 32 takım içinde 4 maçta gol atamayan tek takım olmak yeterince şey açıklıyor zaten.
4 CL ve 10 lig maçı oynadık 14 maçta iyi futbol hatırlamıyorum bu kadar net yazayım.
4-4-2 , 3-5-2 , 4-2-3-1 ile açıklanamayacak sorunlar var. Hep yazdım bu takımı kuran Fatih Terim , sorunu çözecek , iyi futbol oynatacak olan da o... Ama bu sezon ciddi bir motivasyon kaybı ve tükenmişlik görüyorum kendisinde. Hem fiziken hem ruhen çok yorgun ve bitkin duruyor genel anlamda..
1-2 maç kötü futbol olur ama 14 maçtır hiç iyi futbol oynamadığımız için ne UEFA ne de lig hesapları yapıyorum şu an...
Zaten kadro olarak ligin kağıt üstünde en iyi kadrosu bu takım ama sahada oynamadıktan sonra ne fayda. Genel anlamda iyi futbol olsa lig yarışında FB-BJK-TS 34 maçlık maratonda GS'ye bu sezon rakip olamazdı.
Bu sezon izlediğimiz her GS maçı ömrümüzden çalınan 90 dk. çok açık söyleyeyim.
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