30 Kasım 2019 Cumartesi

Topun Başına Kimler Geçsin?





Hepsi efsane ama benim tercihim bu dört fotoğrafta Real Madrid
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 